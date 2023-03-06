Эди Тавареш избежал серьезной травмы голеностопа

Центровой « » избежал серьезной травмы голеностопа.

По информации BasketNews, восстановление Тавареша не займет очень много времени.

Тавареш травмировал голеностоп в матче с «Виллербаном» на прошлой неделе. Он покинул площадку с посторонней помощью.

Ожидается, что мадридский клуб не станет форсировать возвращение одного из ключевых игроков.

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