Эди Тавареш избежал серьезной травмы голеностопа

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Центровой «Реала» Эди Тавареш избежал серьезной травмы голеностопа.

По информации BasketNews, восстановление Тавареша не займет очень много времени.

Тавареш травмировал голеностоп в матче Евролиги с «Виллербаном» на прошлой неделе. Он покинул площадку с посторонней помощью.

Ожидается, что мадридский клуб не станет форсировать возвращение одного из ключевых игроков.

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