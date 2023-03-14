«Реал» проявляет интерес к Костасу Слукасу

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«Реал» интересуется разыгрывающим «Олимпиакоса» Костасом Слукасом (33 года, 188 см).

Об этом пишет BasketNews со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что у Слукаса летом истекает контракт с «Олимпиакосом», но его желание покинуть Грецию вызывает вопросы.

В матчах Евролиги-22/23 Костас набирает 11,0 очка и 6,4 передачи в среднем за игру.

Слукас покинул «Олимпиакос» и стал игроком «Фенербахче» в 2015 году, выиграв с греческим грандом два подряд трофея Евролиги (2012, 2013). Он стал победителем Евролиги в 2017-м с «Фенером», а в 2020-м вернулся в клуб из Пирея.

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