Эди Тавареш не смог доиграть матч с «Партизаном» из-за травмы. Участие во 2-й игре под вопросом

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

Центровой «Реала» Эди Тавареш не смог доиграть первый матч серии плей-офф Евролиги с «Партизаном» (87:89, 0-1) из-за травмы ноги.

Участие Тавареша во второй игре серии находится под вопросом.

Центровой неудачно приземлился на ногу после аллей-упа во второй четверти и отправился в раздевалку. Тавареш попытался вернуться после большого перерыва, но отыграл лишь несколько минут и окончательно покинул площадку.

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