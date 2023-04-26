Эди Тавареш не смог доиграть матч с «Партизаном» из-за травмы. Участие во 2-й игре под вопросом

Центровой « » не смог доиграть первый матч серии плей-офф с « » (87:89, 0-1) из-за травмы ноги.

Участие Тавареша во второй игре серии находится под вопросом.

Центровой неудачно приземлился на ногу после аллей-упа во второй четверти и отправился в раздевалку. Тавареш попытался вернуться после большого перерыва, но отыграл лишь несколько минут и окончательно покинул площадку.

Почему лицо и руки Николы Йокича краснеют во время игры?