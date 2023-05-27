Дэнни Грин: «Монти Уильямс смог бы тренировать Джоэла Эмбиида»

Бывший форвард «Филадельфии» считает подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Сиксерс».

«Я думаю, что Монти смог бы тренировать .

Мы не знаем, что будет дальше с . Так что я думаю, что Монти хорошо подходит «Сиксерс», и у него позитивный настрой. Он может научить их правильно играть в неэгоистичный баскетбол», – сказал Грин.

Уильямс был уволен из «Финикса» после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф. В 2021 году он вывел команду в финальную серию лиги.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2