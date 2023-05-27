Дэнни Грин: «Монти Уильямс смог бы тренировать Джоэла Эмбиида»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэнни Грин Монти Уильямс Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывший форвард «Филадельфии» Дэнни Грин считает Монти Уильямса подходящей кандидатурой на пост главного тренера «Сиксерс».

«Я думаю, что Монти смог бы тренировать Джоэла Эмбиида.

Мы не знаем, что будет дальше с Джеймсом Харденом. Так что я думаю, что Монти хорошо подходит «Сиксерс», и у него позитивный настрой. Он может научить их правильно играть в неэгоистичный баскетбол», – сказал Грин.

Уильямс был уволен из «Финикса» после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф. В 2021 году он вывел команду в финальную серию лиги.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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3 комментария

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Мурзин Ринат
Неэгоистичный баскетбол и Эго Эмбида не совместимые понятия, да и у Монти не особо хорошо шло с игрой от центровых
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Максим Макеев
и улетать с ним -30 в финальном матче серии как с финиксом😎
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Dark Lion
Видели Эйтона. Монти в филу точно не позовут
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