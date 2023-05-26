Брюс Браун: «Джеймс Харден был отличным товарищем по команде на площадке и за ее пределами»

Защитник «Денвера» Брюс Браун высоко отозвался о своем бывшем партнере по команде Джеймсе Хардене.

«Когда он ушел, в раздевалке стало как-то тихо. Никто ничего не делал вместе. Джеймс был отличным товарищем по команде на площадке и за ее пределами и, безусловно, одним из лучших партнеров по команде, которые у меня когда-либо были. Он просто отличный от остальных», – заявил Браун.

Напомним, в феврале прошлого года «Нетс» обменяли Хардена в «Сиксерс».

Неделю спустя Браун сказал: «В раздевалке «Нетс» сейчас правильное настроение. Не знаю, что это, но после дедлайна все изменилось. Все относятся друг к другу с симпатией. Все здорово».

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