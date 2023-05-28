У «Селтикс» результат 27-9 в седьмых матчах за всю историю, у «Хит» – 6-5

Теги Бостон Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Исход финала Восточной конференции НБА «Бостон» – «Майами» решится в седьмом матче, который состоится на площадке «кельтов» во вторник.

«Селтикс» имеют общий результат 27-9 в седьмых матчах. Бостонская команда побеждала в последних четырех таких играх, включая успех во встрече с «Хит» в прошлом сезоне и победу над «Филадельфией» в недавнем полуфинале Востока.

Показатель «кельтов» в седьмых матчах против «Майами» – 1-1 (поражение состоялось в решающем матче Восточного финала 2012 года во Флориде), на домашней площадке – 22-5.

Результат «Хит» в седьмых матчах – 6-5, в двух последних флоридцы проигрывали (дома против «Бостона» в 2022 году, «Торонто» в 2016 году). В гостевых встречах при счете 3-3 в серии «Майами» уступал дважды (0-2).

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4 комментария

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Stephan Carrypenko
Мда, Майами конечно огорчает((
Такой шанс просрать
+3
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Stivi M.D.
Всего четвертый раз в истории НБА команда смогла отыграться с 0-3 и сделать 3-3
+3
-2
+1
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DevilBrO
Ответ Stivi M.D.
Всего четвертый раз в истории НБА команда смогла отыграться с 0-3 и сделать 3-3
В историю не верю. Чувствую обсёр по трёшкам
0
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