Исход финала Восточной конференции НБА «Бостон» – « » решится в седьмом матче, который состоится на площадке «кельтов» во вторник.

«Селтикс» имеют общий результат 27-9 в седьмых матчах. Бостонская команда побеждала в последних четырех таких играх, включая успех во встрече с «Хит» в прошлом сезоне и победу над «Филадельфией» в недавнем полуфинале Востока.

Показатель «кельтов» в седьмых матчах против «Майами» – 1-1 (поражение состоялось в решающем матче Восточного финала 2012 года во Флориде), на домашней площадке – 22-5.

Результат «Хит» в седьмых матчах – 6-5, в двух последних флоридцы проигрывали (дома против « » в 2022 году, «Торонто» в 2016 году). В гостевых встречах при счете 3-3 в серии «Майами» уступал дважды (0-2).

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