Никола Миротич: «Несомненно, в Европе есть команды, способные конкурировать с командами НБА»

Форвард «Барселоны» считает, что некоторые команды были бы способны выступать на равных с командами .

«Как по мне, европейский баскетбол гораздо красивее, чем американский. Самое лучшее здесь то, что во время регулярного чемпионаты команды играют с полным настроем. Конечно, когда начинается плей-офф НБА, это не имеет ничего общего с интенсивностью регулярного сезона. Тогда вы видите истинный уровень НБА, который, конечно же, выше европейского баскетбола.

Но я не сомневаюсь, что в Европе есть команды, которые вполне могут конкурировать с командами из США», – сказал Миротич в интервью BasketNews.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх