Никола Миротич: «Несомненно, в Европе есть команды, способные конкурировать с командами НБА»
Форвард «Барселоны» Никола Миротич считает, что некоторые команды Евролиги были бы способны выступать на равных с командами НБА.
«Как по мне, европейский баскетбол гораздо красивее, чем американский. Самое лучшее здесь то, что во время регулярного чемпионаты команды играют с полным настроем. Конечно, когда начинается плей-офф НБА, это не имеет ничего общего с интенсивностью регулярного сезона. Тогда вы видите истинный уровень НБА, который, конечно же, выше европейского баскетбола.
Но я не сомневаюсь, что в Европе есть команды, которые вполне могут конкурировать с командами из США», – сказал Миротич в интервью BasketNews.
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