Рэй Аллен: «Леброн Джеймс – это мощь, Майкл Джордан – грация. Их нельзя сравнивать»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Рэй Аллен НБА Баскетбол

Член Зала славы Рэй Аллен заявил, что Леброна Джеймса и Майкла Джордана нельзя сравнивать.

«Леброн – это мощь. У него явное превосходство над любым защитником. Майкл Джордан – это скорее грация и изящество. Они разные игроки. Сравнение несправедливо по отношению к обоим», – сказал Аллен.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?

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2 комментария

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Stanislav Kostsov
Если Леброн - это мощь, то Майкл - это грация и мощь. Рэй явно старался быть политкорректным и покривил душой …☺️
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Джонни-массажист
Шак - это мощь....Майкл - это убийственная грация....Леброн- уникальная медийная личность с прокачанными скиллами....
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