Рэй Аллен: «Леброн Джеймс – это мощь, Майкл Джордан – грация. Их нельзя сравнивать»

Член Зала славы заявил, что и нельзя сравнивать.

«Леброн – это мощь. У него явное превосходство над любым защитником. Майкл Джордан – это скорее грация и изящество. Они разные игроки. Сравнение несправедливо по отношению к обоим», – сказал Аллен.

Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?