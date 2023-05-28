Рэй Аллен: «Леброн Джеймс – это мощь, Майкл Джордан – грация. Их нельзя сравнивать»
Член Зала славы Рэй Аллен заявил, что Леброна Джеймса и Майкла Джордана нельзя сравнивать.
«Леброн – это мощь. У него явное превосходство над любым защитником. Майкл Джордан – это скорее грация и изящество. Они разные игроки. Сравнение несправедливо по отношению к обоим», – сказал Аллен.
Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?
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