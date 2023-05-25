Джамал Мюррэй назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА

Разыгрывающий «Денвера» назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

В нее вошли , , , Шакил О’Нил и .

«Денвер» всухую обыграл «Лейкерс» Джеймса и вышел в финал НБА.

«Наггетс» встретятся с победителем пары «Бостон» – «Майами» (1-3).

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию