Джамал Мюррэй назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.
В нее вошли Майкл Джордан, Кобе Брайант, Стеф Карри, Шакил О’Нил и Леброн Джеймс.
«Денвер» всухую обыграл «Лейкерс» Джеймса и вышел в финал НБА.
«Наггетс» встретятся с победителем пары «Бостон» – «Майами» (1-3).
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»
«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию
Это все равно, что человек называет любимые фрукты/еду, а ему говорят нееееет, как можно включить арбуз в этот топ, черешня же вкуснее! 👹
Ешьте, что хотите, но не навязывайте другим свои вкусы!
Карри, Джордан, Джеймс, Гарнетт, Оладжувон.
Аким/Шак-Дункан/Мэлоун-Лекраб/Кавай-Майк/Коба-Сипи3/Пейтон
чтобы сыграли против А.Сабонис/Джокер-Новицки/Раджа-Пончич/АК47-Женубили/Петрович-Паркер/Кальдерон.