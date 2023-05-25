Джамал Мюррэй назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Стефен Карри НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй назвал свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

В нее вошли Майкл Джордан, Кобе Брайант, Стеф Карри, Шакил О’Нил и Леброн Джеймс.

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19 комментариев

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Свежий
Только новость вышла, уже споры 🤦‍♂️

Это все равно, что человек называет любимые фрукты/еду, а ему говорят нееееет, как можно включить арбуз в этот топ, черешня же вкуснее! 👹

Ешьте, что хотите, но не навязывайте другим свои вкусы!
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-2
+30
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xamer 9
Ответ Мурзин Ринат
Данкана вместо Гарнетта, чокера вместо чемпиона, мдаа
«Мдаа» - это типо вы так пренебрежительно осудили предпочтения другого человека, потому что они не совпадают с вашими?)
+13
-1
+12
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Lost
Мозгов Медведенко Каун Михайлюк Швед
+10
-4
+6
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totocash
Карри, Джордан, Родман, Данкан, Оладжувон. вполне себе защитная команда, с бешеной атакой
+1
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Spaten
Ответ За Валенсию с 1999
Моя пятёрка: Йокич, Дончич, Кайри, Мело, Айверсон ИМХО
Йокич Дончич Петрович Дивац Раджа.
+2
-1
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Курье Хамес
Ответ Lost
Мозгов Медведенко Каун Михайлюк Швед
Моня вместо Михайлюка
+1
0
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Nikita Dorodenko
Ладно, я тоже свою назову.
Карри, Джордан, Джеймс, Гарнетт, Оладжувон.
+6
-6
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Аморалинни
Коби лишний
+8
-8
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Валера, настало твое время...
Ну что поспорим?))
+1
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quznez
основа/скамейка
Аким/Шак-Дункан/Мэлоун-Лекраб/Кавай-Майк/Коба-Сипи3/Пейтон
чтобы сыграли против А.Сабонис/Джокер-Новицки/Раджа-Пончич/АК47-Женубили/Петрович-Паркер/Кальдерон.
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Дмитрий Титов
Ответ Аморалинни
Коби лишний
как и твой коммент
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Bek_cp3
Ответ Lost
Мозгов Медведенко Каун Михайлюк Швед
как можно было не включить Ябуселе с Карузо?! да и Скалабрини под вопросом
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