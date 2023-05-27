Андрей Кириленко: «Через две-три недели у Алексея Шведа должно быть повторное обследование»

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, защитник ЦСКА Алексей Швед, который продолжает восстанавливаться после избиения в центре Москвы, должен пройти повторное медицинское обследование через 2-3 недели.

«Я надеюсь, что угрозы карьере нет. Да, очень тяжелая травма, ужасная ситуация. Мне кажется, через какое-то время, две-три недели, у него должно быть повторное обследование для того, чтобы определить, ушла ли опухоль.

Травмы головы очень сложны, может быть все хорошо, ты улыбаешься и прыгаешь, но через неделю что-то где-то надавило… Это очень тонкий момент, который лучше комментировать врачам.

Конечно, хочется пожелать ему самого наилучшего, чтобы его здоровье через три-четыре недели показало, что он может продолжать баскетбольную карьеру. Я хочу его видеть здоровым на площадке», – сказал Кириленко.

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