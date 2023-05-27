Андрей Кириленко: «Через две-три недели у Алексея Шведа должно быть повторное обследование»

Теги ЦСКА Алексей Швед РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, защитник ЦСКА Алексей Швед, который продолжает восстанавливаться после избиения в центре Москвы, должен пройти повторное медицинское обследование через 2-3 недели.

«Я надеюсь, что угрозы карьере нет. Да, очень тяжелая травма, ужасная ситуация. Мне кажется, через какое-то время, две-три недели, у него должно быть повторное обследование для того, чтобы определить, ушла ли опухоль.

Травмы головы очень сложны, может быть все хорошо, ты улыбаешься и прыгаешь, но через неделю что-то где-то надавило… Это очень тонкий момент, который лучше комментировать врачам.

Конечно, хочется пожелать ему самого наилучшего, чтобы его здоровье через три-четыре недели показало, что он может продолжать баскетбольную карьеру. Я хочу его видеть здоровым на площадке», – сказал Кириленко.

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