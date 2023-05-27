Андрей Кириленко: «В баскетболе обращений на смену гражданства пока не было»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что никто из российских баскетболистов не подавал заявку на смену спортивного гражданства.

«Нет, у нас не было обращений на смену гражданства. Пока не было. Может, и будут.

К такой возможности отношусь с досадой, разочарованием. Конечно, не хочется терять игроков. Но мне сейчас сложно обвинять их, особенно молодых, которые хотят играть на международной арене. Мы сейчас не можем им этого дать.

Это всегда очень сложный и деликатный вопрос, ты не можешь чесать всех под одну гребенку. У всех разные жизненные ситуации, нужно каждый частный случай рассматривать в индивидуальном порядке. Но о таких случаях у нас я не слышал за восемь лет, что я здесь», – отметил Кириленко.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном