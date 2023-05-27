Андрей Кириленко: «В баскетболе обращений на смену гражданства пока не было»

Теги сборная России сборная России жен РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что никто из российских баскетболистов не подавал заявку на смену спортивного гражданства.

«Нет, у нас не было обращений на смену гражданства. Пока не было. Может, и будут.

К такой возможности отношусь с досадой, разочарованием. Конечно, не хочется терять игроков. Но мне сейчас сложно обвинять их, особенно молодых, которые хотят играть на международной арене. Мы сейчас не можем им этого дать.

Это всегда очень сложный и деликатный вопрос, ты не можешь чесать всех под одну гребенку. У всех разные жизненные ситуации, нужно каждый частный случай рассматривать в индивидуальном порядке. Но о таких случаях у нас я не слышал за восемь лет, что я здесь», – отметил Кириленко.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
По-моему пофиг не только Кириленко, но и вообще всём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Ugly
Таких случаев он не может вспомнить, поскольку спроса на наших игроков в баскетбольных странах давно нет. Свою сборную наскребали с бору по сосенке, постоянно натурализоввли американцев и американок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Кому нужны российские баскетболисты? С учётом правил ФИБА даже самым слабым сборным на единственное место натурализованного игрока проще взять какого-нибудь третьеразрядного американца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий