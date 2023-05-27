Брюс Браун: «Колдуэлл-Поуп – единственный в «Денвере», кто выигрывал чемпионат. Нам нужно его слушать»

Форвард « » отметил, что чемпионский опыт помогает команде в этом розыгрыше плей-офф.

«Кентавиус – абсолютный лидер, абсолютный профессионал. Он очень усердно работает.

Он единственный в этой команде, кто выигрывал чемпионат. Он знает, что нам нужно для этого сделать. Мы должны слушать этого парня», – сказал Браун.

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