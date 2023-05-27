Брюс Браун: «Колдуэлл-Поуп – единственный в «Денвере», кто выигрывал чемпионат. Нам нужно его слушать»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Кентавиус Колдуэлл-Поуп Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Денвера» Брюс Браун отметил, что чемпионский опыт Кентавиуса Колдуэлл-Поупа помогает команде в этом розыгрыше плей-офф.

«Кентавиус – абсолютный лидер, абсолютный профессионал. Он очень усердно работает.

Он единственный в этой команде, кто выигрывал чемпионат. Он знает, что нам нужно для этого сделать. Мы должны слушать этого парня», – сказал Браун.

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3 комментария

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zjwjx8zk6y
Кстати, КСП реально выглядит хорошим профессионалом. Мужик тихо приходит и отрабатывает на поляне: достойно защищается, периодически забивает нужные броски. Денвер угадали с ним и Брауном
+1
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сейяр снайпер
40+% трех по сезону, точно даст дельный совет
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Abdulla
"Старый конь борозды не портит"

"Старый ворон не каркнет мимо"

"Седина в бороду – ум в голову"

"Старый конь мимо не ступит"

"Стар пестрец, да уха сладка"

"Стар, да дюж".
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