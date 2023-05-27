Брюс Браун: «Колдуэлл-Поуп – единственный в «Денвере», кто выигрывал чемпионат. Нам нужно его слушать»
Форвард «Денвера» Брюс Браун отметил, что чемпионский опыт Кентавиуса Колдуэлл-Поупа помогает команде в этом розыгрыше плей-офф.
«Кентавиус – абсолютный лидер, абсолютный профессионал. Он очень усердно работает.
Он единственный в этой команде, кто выигрывал чемпионат. Он знает, что нам нужно для этого сделать. Мы должны слушать этого парня», – сказал Браун.
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