Джамал Мюррэй о том, хочет ли он стать MVP финала: «Нет, мы просто хотим выиграть чемпионат»

Разыгрывающий « » ответил, хочет ли он получить награду MVP финальной серии плей-офф.

«Нет, мы просто хотим выиграть чемпионат. Все эти награды приходят после того, как вы выиграли чемпионат. Значит, если мы проиграем, никто не получит этот награду, верно?

Если мы выиграем чемпионат, все останутся довольны. Я просто буду рад, что все добились успеха», – сказал Мюррэй.

Никола Йокич – идеал европейского экспорта. Меняет НБА сам, а не меняется ради нее