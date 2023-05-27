Джамал Мюррэй о том, хочет ли он стать MVP финала: «Нет, мы просто хотим выиграть чемпионат»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй ответил, хочет ли он получить награду MVP финальной серии плей-офф.

«Нет, мы просто хотим выиграть чемпионат. Все эти награды приходят после того, как вы выиграли чемпионат. Значит, если мы проиграем, никто не получит этот награду, верно?

Если мы выиграем чемпионат, все останутся довольны. Я просто буду рад, что все добились успеха», – сказал Мюррэй.

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5 комментариев

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A Buk
Да будет так!
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betwriver
Вообще говоря - у Мюррея есть неплохой шанс завоевать MVP финала - даже при успешном Йокиче. Если Денвер выиграет, у Мюррея полетит и он сможет в финальной серии стабильно закидывать по 30-40+ очков (а в бабле в плейоф он забросил и 50). И он способен это сделать.
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Амбидекстер Сцевола
Денвер - какие-то неправильные пчёлы, на фоне остальной НБА.
Но они делают правильный мёд.
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Danya Black
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Красавец, у него украли награду, а он играет дальше!
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