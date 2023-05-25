РФБ еще на 4 года передаст Единой лиге ВТБ права на проведение чемпионата России

РФБ продлит соглашение с Единой лигой ВТБ о проведении чемпионата России еще на четыре года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Президент РФБ Андрей Кириленко подтвердил эту информацию.

«Лично я не вижу каких-либо причин, почему мы не должны передавать Единой лиге права на проведение чемпионата России. Мы в хороших отношениях с руководством Лиги ВТБ, и самое главное, что мы видим серьезный спортивный прогресс.

Все началось с великолепного финала прошлого сезона, когда зарубились «Зенит» и ЦСКА. В прошедшем сезоне болельщики увидели два суперполуфинала из максимального количества матчей. Хочется поздравить Лигу с такой интригой.

Также мне приятно, что клубы, которые поднялись из Суперлиги, не ударили в грязь лицом. МБА вообще «поснимала скальпы» с признанных лидеров. Теперь в Единую лигу заходят «Уралмаш» и «Руна», которые также должны быть конкурентноспособны.

Мне приятно, что уже пять клубов Суперлиги при моем президентстве добились повышения в классе. С одной стороны, это потери для турнира Суперлиги, с другой, мы довольны, что есть команды, которые ставят перед собой самые высокие цели и задачи, хотят постоянно прогрессировать», – сказал Кириленко.

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