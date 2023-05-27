Джастин Роберсон перейдет в «Самару» («Перехват»)

Теги возможные переходы Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Джастин Роберсон Баскетбол

Разыгрывающий Джастин Роберсон перейдет из «Пармы» в «Самару», сообщает Telegram-канал «Перехват».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ американец сыграл 34 матча (30 – в стартовой пятерке), набирая в среднем 15,4 очка, а также делая 4,3 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата за 29 минут на паркете.

Ранее сообщалось, что состав «Самары» также пополнит сербский форвард Раде Загорац (27 лет, 204 см), выступавший за «Автодор».

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