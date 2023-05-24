Раде Загорац перейдет из «Автодора» в «Самару» («Перехват»)

Теги возможные переходы Автодор Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Раде Загорац Баскетбол

«Самара» и сербский форвард Раде Загорац (27 лет, 204 см) договорились о подписании контракта, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Загорац провел прошедший сезон за «Автодор», набирая в Лиге ВТБ 11,0 очка, 5,1 подбора, 2,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

Согласно источнику, серб был одной из главных целей нового главного тренера «Самары» Дражена Анзуловича.

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