Раде Загорац перейдет из «Автодора» в «Самару» («Перехват»)

« » и сербский форвард (27 лет, 204 см) договорились о подписании контракта, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Загорац провел прошедший сезон за « », набирая в Лиге ВТБ 11,0 очка, 5,1 подбора, 2,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за матч.

Согласно источнику, серб был одной из главных целей нового главного тренера «Самары» .

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