Джеймс Эннис подписал краткосрочный контракт с командой из Пуэрто-Рико

Форвард Джеймс Эннис перешел в команду из Пуэрто-Рико «Грисес де Умакао», сообщает телеграм-канал «Перехват».

Прошедший сезон Эннис провел в составе «Самары», набирая 14,2 очка и 4,9 подбора за 27,5 минуты на паркете.

Самарская команда завершила регулярку на 10-й строчке.

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