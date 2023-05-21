Джеймс Эннис подписал краткосрочный контракт с командой из Пуэрто-Рико

Теги Единая лига ВТБ Джеймс Эннис Самара Баскетбол

Форвард Джеймс Эннис перешел в команду из Пуэрто-Рико «Грисес де Умакао», сообщает телеграм-канал «Перехват».

Прошедший сезон Эннис провел в составе «Самары», набирая 14,2 очка и 4,9 подбора за 27,5 минуты на паркете.

Самарская команда завершила регулярку на 10-й строчке.

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