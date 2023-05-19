Илья Платонов и «Самара» подпишут 2-летний контракт («Свободный агент»)

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Илья Платонов и «Самара» подпишут 2-летний контракт.

Форвард Илья Платонов (24 года, 199 см) перейдет из МБА в «Самару»

По информации телеграм-канала «Свободный агент», один из лучших российских игроков завершившегося сезона подпишет 2-летний контракт с самарским клубом. 

В составе МБА форвард сборной России в сезоне-22/23 набирал 7,1 очка, 4,4 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

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