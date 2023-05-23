Александр Разумов близок к переходу в «Самару» («Свободный агент»)

Теги возможные переходы УНИКС Единая лига ВТБ Александр Разумов Самара Баскетбол

Форвард Александр Разумов (31 год, 204 см) близок к переходу в «Самару».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», стороны практически согласовали 1-летний контракт.

В прошедшем сезоне Разумов стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа. В регулярке Александр принял участие в 22 матчах, в плей-офф на паркете не появлялся.

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