Александр Разумов близок к переходу в «Самару» («Свободный агент»)

Форвард Александр Разумов (31 год, 204 см) близок к переходу в «Самару».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», стороны практически согласовали 1-летний контракт.

В прошедшем сезоне Разумов стал чемпионом лиги ВТБ в составе . В регулярке Александр принял участие в 22 матчах, в плей-офф на паркете не появлялся.

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