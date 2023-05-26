Женская НБА. «Лос-Анджелес» сыграет с «Лас-Вегасом», «Финикс» – с «Миннесотой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.
«Лос-Анджелес» сыграет с «Лас-Вегасом», «Финикс» Бриттни Грайнер встретится с «Миннесотой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Лос-Анджелес – Лас-Вегас
26 мая. 5.00
Финикс – Миннесота
26 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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