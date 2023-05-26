Женская НБА. «Лос-Анджелес» сыграет с «Лас-Вегасом», «Финикс» – с «Миннесотой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.

«Лос-Анджелес» сыграет с «Лас-Вегасом», «Финикс» Бриттни Грайнер встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес – Лас-Вегас

26 мая. 5.00

– Миннесота

26 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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