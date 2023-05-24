Женская НБА. «Вашингтон» примет «Коннектикут», «Миннесота» – «Атланту»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.
«Вашингтон» примет «Коннектикут», «Миннесота» – «Атланту».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Коннектикут
24 мая. 2.00
Миннесота – Атланта
24 мая. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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