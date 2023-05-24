Женская НБА. «Вашингтон» примет «Коннектикут», «Миннесота» – «Атланту»

Теги результаты женская НБА Коннектикут жен Миннесота жен Вашингтон жен Атланта жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА состоятся два матча.

«Вашингтон» примет «Коннектикут», «Миннесота» – «Атланту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Коннектикут

24 мая. 2.00

Миннесота – Атланта

24 мая. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Михаил Зюбин
А Леброн Джеймс за какую команду тут играет?
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