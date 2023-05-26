Женская НБА. «Чикаго» примет «Вашингтон», «Сиэтл» встретится с «Далласом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Чикаго» примет «Вашингтон», «Сиэтл» встретится с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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27 мая. 03:00

– Даллас

27 мая. 05:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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