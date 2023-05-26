Женская НБА. «Чикаго» примет «Вашингтон», «Сиэтл» встретится с «Далласом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Чикаго» примет «Вашингтон», «Сиэтл» встретится с «Далласом».
Регулярный чемпионат
Чикаго – Вашингтон
27 мая. 03:00
Сиэтл – Даллас
27 мая. 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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