Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Коннектикут», «Лас-Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом»

Теги результаты женская НБА Коннектикут жен Лос-Анджелес жен Нью-Йорк жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Нью-Йорк» примет «Коннектикут», «Лас-Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Коннектикут

27 мая. 20:00

Лас-Вегас – Лос-Анджелес

27 мая. 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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