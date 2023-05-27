Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Коннектикут», «Лас-Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Нью-Йорк» примет «Коннектикут», «Лас-Вегас» сыграет с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Коннектикут

27 мая. 20:00

Лас-Вегас – Лос-Анджелес

27 мая. 04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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