Женская НБА. «Нью-Йорк» – «Коннектикут», «Лас-Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Нью-Йорк» примет «Коннектикут», «Лас-Вегас» сыграет с «Лос-Анджелесом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Коннектикут
27 мая. 20:00
Лас-Вегас – Лос-Анджелес
27 мая. 04:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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