Самсон Руженцев: «Бронза лучше, чем ничего»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев после победного завершения серии с «Зенитом» (4-1) рассказал о том, как воспринимает 3-е место.

«Конечно, хотелось золота, но я считаю, что бронза лучше, чем ничего. Все равно мы рады результату, рады, что закончили на такой высокой ноте. Тем более мы выиграли четыре подряд матча после первой встречи, которая была очень тяжелой.

Я рад, что все закончилось именно так», – сказал Руженцев.

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