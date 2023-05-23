Самсон Руженцев: «Не могу сказать, что был успех, но сезон был полезный»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев считает, что прошедший сезон был полезен для московского клуба, несмотря на то, что армейцам не удалось завоевать только бронзовые медали.

«Мы все хотели выиграть золотые медали. К сожалению, не получилось. Не могу сказать, что сейчас был успех, но сезон был полезный однозначно для всех. Выиграть бронзу все равно лучше, чем ничего. В любом случае этот год научил нас многому. Мы будем лучше в будущем.

Как вам формат прошедшего сезона?

Весь формат мне понравился. Было много игр, как и должно быть. Потому что Евролиги не было. Но единственное, что я бы поменял, это серия за третье место. Чтобы она была не до четырех, а до трех побед», — сказал 21-летний Руженцев.

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