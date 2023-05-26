Новая профессия Никиты Курбанова, супергерой-Самсон Руженцев и лучший тамада из игроков – в новом сюжете от ЦСКА

Теги ЦСКА Никита Курбанов Единая лига ВТБ Самсон Руженцев Баскетбол

Московский ЦСКА представил видеосюжет общения с болельщиками на лайнере, который запустили по Москве-реке в честь 100-летия клуба.

Фанаты рассказали, кого из игроков команды предпочли бы пригласить тамадой на свадьбу, выбрали профессию Никите Курбанову и подходящего супергероя для Самсона Руженцева.

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