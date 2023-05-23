Главный тренер « » после победы в серии с « » (4-0) высказался в поддержку центрового .

По мнению Мэлоуна, серб не получает того уважения, которое заслужил своей игрой.

«Лично мне Йокич ничего не доказал. Почему я так говорю? Потому что я и без того знаю, что он большой игрок. Но, как мне кажется, Никола показал всем остальным людям – на национальном уровне – насколько серьезно все то, что он делает. Он не просто так становился MVP, не просто так делал свои трипл-даблы, а все эти глупые рассказы по ходу сезона – полное невежество и бред.

Никола прошел уже три раунда, у него при этом в среднем трипл-дабл за игру, в плей-офф. Вы видели когда-либо подобную статистику? Я серьезно – хватит уже этих глупостей (прервал смех в зале для пресс-конференций – прим. Sports.ru). Йокич – потрясающий игрок, проявите по отношению к нему чертово уважение. Перестаньте ставить ему палки в колеса. Он большой игрок, проявите к нему то уважение, которого он заслуживает», – заявил Мэлоун.

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