Майкл Мэлоун: «Йокич – большой игрок. Проявите по отношению к нему чертово уважение»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы в серии с «Лейкерс» (4-0) высказался в поддержку центрового Николы Йокича.

По мнению Мэлоуна, серб не получает того уважения, которое заслужил своей игрой.

«Лично мне Йокич ничего не доказал. Почему я так говорю? Потому что я и без того знаю, что он большой игрок. Но, как мне кажется, Никола показал всем остальным людям – на национальном уровне – насколько серьезно все то, что он делает. Он не просто так становился MVP, не просто так делал свои трипл-даблы, а все эти глупые рассказы по ходу сезона – полное невежество и бред.

Никола прошел уже три раунда, у него при этом в среднем трипл-дабл за игру, в плей-офф. Вы видели когда-либо подобную статистику? Я серьезно – хватит уже этих глупостей (прервал смех в зале для пресс-конференций – прим. Sports.ru). Йокич – потрясающий игрок, проявите по отношению к нему чертово уважение. Перестаньте ставить ему палки в колеса. Он большой игрок, проявите к нему то уважение, которого он заслуживает», – заявил Мэлоун.

Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ta1ib
Был бы другого цвета - наверное уже второе пришествие МЖея объявили бы)
+66
-2
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daishi
Некогда, Мэлоун, некогда проявлять уважение, там Леброн карьеру "завершает" и сейчас во всех студиях пару недель будет плач Ярославны и высасывание из пальца. Финалистам 1.5 строки и пару минуток скинут с барского плеча и хватит с них.))
+52
-9
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Что ж..пусть большая черная плакса с Филы радуется своему титулу MVP реулярки )) Джокер заберет себе MVP финала НБА )!
я прям рад за Денвер !хоть и сам больше более за ГСВ ! Но вот ни разу не огорчен тем что Денверр будет в финале !Надеюсь они выиграют в Маями! очень приятная и симпатичная команда ! Нет этого лишнего пафоса.. И персонально хочется чтобы Никола выиграл финал ,тем более в таком ярком ,доминирующем стиле !
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Кто его не уважает? Лига? Так он 2 года подряд MVP был! Игроки? Так это же бред, все понимают, что Джокер из себя представляет! Тренеры? Ещё как уважают, очкуя перед игрой против него! Кто не уважает, фанаты либрона типа Лоста, алекслы, какой-то бабы Djoyin, хелла? Эти да, эти с дымящими пещерами 100 % …
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NikolayOss
Делом доказал, что заслуживает. Тут Мэлоун прав.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yesnil
Ответ ta1ib
Был бы другого цвета - наверное уже второе пришествие МЖея объявили бы)
Он отмытый ©️
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Надеюсь Джексону, Перкинсу и Джалену Роузу и другим черным экспертам, даже Шаку будет стыдно, за то что публично для пиара тянули Янниса и Эмбида , чтоб Никола не получил МВП)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ Light Yagami
Дело не в цвете, просто он незрелищный. Не просто так же с Морэнтом возятся (понимают, что он им бабки будет приносить), почти любого другого на его месте уже отменили бы и забыли.
У Николы даже соцсетей нет, что вдвойне необычно для игрока этой лиги)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ ta1ib
Был бы другого цвета - наверное уже второе пришествие МЖея объявили бы)
Дело не в цвете, просто он незрелищный. Не просто так же с Морэнтом возятся (понимают, что он им бабки будет приносить), почти любого другого на его месте уже отменили бы и забыли.
+19
-14
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
У меня два вопроса: что за глупые рассказы по ходу сезона, о которых говорит Мэлоун, и в связи с чем возник смех в зале, который он прервал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёвик Султановс
Ответ Ilovethisgame77
Кто его не уважает? Лига? Так он 2 года подряд MVP был! Игроки? Так это же бред, все понимают, что Джокер из себя представляет! Тренеры? Ещё как уважают, очкуя перед игрой против него! Кто не уважает, фанаты либрона типа Лоста, алекслы, какой-то бабы Djoyin, хелла? Эти да, эти с дымящими пещерами 100 % …
всегда поражало как вы запоминаете эти ники
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
не понимаю, у них там какой то сплошной комплекс неполноценности? почему все беспрерывно говорят об уважении по отношению к звездам-мультимиллионерам?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёвик Султановс
Ответ Light Yagami
Дело не в цвете, просто он незрелищный. Не просто так же с Морэнтом возятся (понимают, что он им бабки будет приносить), почти любого другого на его месте уже отменили бы и забыли.
не зрелищный? его после его пасов я ору на всю квартиру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Что это с ним??? С чего вдруг завёл шарманку? Все знают что Никола топ. Странный спич. Видимо от игры и выхода в финал ещё не отошёл.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кактус
Ответ Daishi
Некогда, Мэлоун, некогда проявлять уважение, там Леброн карьеру "завершает" и сейчас во всех студиях пару недель будет плач Ярославны и высасывание из пальца. Финалистам 1.5 строки и пару минуток скинут с барского плеча и хватит с них.))
Норм коммент, откуда минусологи?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prestidigitator
Ответ Ilovethisgame77
Кто его не уважает? Лига? Так он 2 года подряд MVP был! Игроки? Так это же бред, все понимают, что Джокер из себя представляет! Тренеры? Ещё как уважают, очкуя перед игрой против него! Кто не уважает, фанаты либрона типа Лоста, алекслы, какой-то бабы Djoyin, хелла? Эти да, эти с дымящими пещерами 100 % …
Найтвульф, он же Danya Black, ох как он истерит)) И ГС проиграли, и Эмбиид вылетел, и Йокич в финале, в общем совсем беда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Козлов
Ответ Light Yagami
Дело не в цвете, просто он незрелищный. Не просто так же с Морэнтом возятся (понимают, что он им бабки будет приносить), почти любого другого на его месте уже отменили бы и забыли.
ты серьезно? лично для меня Никола в сто раз зрелищнее. это просто совсем другое...на вкус и цвет)) как говорится))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зуев
Потому что не пиндос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ Андрей Кактус
Норм коммент, откуда минусологи?
судя по количеству (4 минуса на момент написания) - это Эрни, Шак, Чак, Кенни)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
- а не то его братья меня три раза подкинут, два раза поймают - закончил Мэлоун
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timson
че-то тренер начал задираться раньше времени. то ему внимание то Николе уважение ( как будто его нет). Выигрывайте и будет вам и внимание и уважение и даже пост спортсе) конкретно этот Денвер как-то всегда покупал своей скромность поэтому такие новости режут глаз...слегка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Так ему сейчас и так все уважение проявляют большое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Keerya
Ответ Ilovethisgame77
Кто его не уважает? Лига? Так он 2 года подряд MVP был! Игроки? Так это же бред, все понимают, что Джокер из себя представляет! Тренеры? Ещё как уважают, очкуя перед игрой против него! Кто не уважает, фанаты либрона типа Лоста, алекслы, какой-то бабы Djoyin, хелла? Эти да, эти с дымящими пещерами 100 % …
Даньку чёрную забыл))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Budabuda
Ответ Мурзин Ринат
У Николы даже соцсетей нет, что вдвойне необычно для игрока этой лиги)
у него вообще реклама сторонних брендов есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kikir
Не понял я что-то. 2 мвп это не признание? 1 сборная всех звезд трижды. Мэллоуна куда то не туда понесло. Зачем он накручивает Йокича, который комфортно себя чувствует не являясь медийной звездой номер 1. Напомнило причитания одного скорера из орегона, тоже все респект просит)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий