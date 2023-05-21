Никола Йокич дал несколько установок «Денверу» в 1-й четверти 3-го матча с «Лейкерс»: «Не собираюсь становиться тренером. Худшая профессия на свете»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич на послематчевой пресс-конференции после победы над «Лейкерс» в свойственной себе манере отшутился от вопроса прессы.

Журналист напомнил центровому о словах главного тренера Майкла Мэлоуна, что в первой четверти серб лично дал команде несколько установок, и спросил, каким является тренер-Йокич.

«Без понятия. Не собираюсь становиться тренером. Худшая профессия на свете», – пошутил 2-кратный MVP.

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7 комментариев

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Birdman NBA
Ответ CriminalJoint62
Настоящий MVP. Не могу поверить, что кто-то верил в камбэк Лейкерс 😭🤣
ты и писал про 4-2
+23
-3
+20
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skreamer
У вас ошибка в слове "3-кратный MVP".
+5
0
+5
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CriminalJoint62
Настоящий MVP. Не могу поверить, что кто-то верил в камбэк Лейкерс 😭🤣
+16
-12
+4
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Дмитрий Сологубов
Ответ Александр Романов
Однозначно лучший игрок плей офы
Всего чемпа.
+3
0
+3
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Александр Романов
Однозначно лучший игрок плей офы
+3
-3
0
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CriminalJoint62
Ответ Birdman NBA
ты и писал про 4-2
Самоирония 😄
+6
-6
0
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