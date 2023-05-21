Никола Йокич дал несколько установок «Денверу» в 1-й четверти 3-го матча с «Лейкерс»: «Не собираюсь становиться тренером. Худшая профессия на свете»
Центровой «Денвера» Никола Йокич на послематчевой пресс-конференции после победы над «Лейкерс» в свойственной себе манере отшутился от вопроса прессы.
Журналист напомнил центровому о словах главного тренера Майкла Мэлоуна, что в первой четверти серб лично дал команде несколько установок, и спросил, каким является тренер-Йокич.
«Без понятия. Не собираюсь становиться тренером. Худшая профессия на свете», – пошутил 2-кратный MVP.
Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣
7 комментариев