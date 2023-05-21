Никола Йокич дал несколько установок «Денверу» в 1-й четверти 3-го матча с «Лейкерс»: «Не собираюсь становиться тренером. Худшая профессия на свете»

Центровой « » на послематчевой пресс-конференции после победы над «Лейкерс» в свойственной себе манере отшутился от вопроса прессы.

Журналист напомнил центровому о словах главного тренера , что в первой четверти серб лично дал команде несколько установок, и спросил, каким является тренер-Йокич.

«Без понятия. Не собираюсь становиться тренером. Худшая профессия на свете», – пошутил 2-кратный MVP.

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