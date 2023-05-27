Кармело Энтони получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в НБА

Теги Кармело Энтони Turkish Airlines EuroLeague НБА Баскетбол

Звездный форвард Кармело Энтони на этой неделе объявил о завершении карьеры.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 38-летний Энтони по ходу сезона-22/23 получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в НБА и отказался от других вариантов.

«Энтони решил, что если будет играть, то только в НБА», – пишет Стейн.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий