Кармело Энтони получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в НБА
Звездный форвард Кармело Энтони на этой неделе объявил о завершении карьеры.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 38-летний Энтони по ходу сезона-22/23 получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в НБА и отказался от других вариантов.
«Энтони решил, что если будет играть, то только в НБА», – пишет Стейн.
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