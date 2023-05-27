Звездный форвард Кармело Энтони на этой неделе объявил о завершении карьеры.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, 38-летний Энтони по ходу сезона-22/23 получал предложения от европейских топ-клубов, но хотел играть только в и отказался от других вариантов.

«Энтони решил, что если будет играть, то только в НБА», – пишет Стейн.

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