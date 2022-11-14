Сын Майкла Джордана и бывшая жена Скотти Пиппена были замечены вместе на пляже

31-летний сын , Маркус Джордан, и бывшая жена Скотти Пиппена, 48-летняя Ларса Пиппен, в воскресенье были замечены вместе на пляже в Саут-Бич.

TMZ Sports опубликовал фотографии пары, которая, судя по всему уже не скрывает свой роман. По словам свидетелей, Маркус и Ларса обнимались и целовались.

Ранее сообщалось, что они стараются не афишировать роман, чтобы еще сильнее не испортить отношения между двумя бывшими игроками «Чикаго».

Майкл и Скотти составляли знаменитый дуэт , который принес клубу в 90-е шесть титулов. Отношения между ними испортились после выхода документального сериала «Последний танец» о Джордане и «Буллс». Пиппен был недоволен тем, как его изобразили, позже он критически отзывался о бывшем товарище по команде в своей книге.

Скотти Пиппен и Ларса развелись в 2021 году после 14 лет брака, у них четверо детей.

Бывшая жена Скотти Пиппена: повоевала с Кардашьянами, охмурила Малика Бизли и спровоцировала скандал вокруг сына Леброна

Скотти Пиппен утверждает, что играл лучше Джордана: на Майкла переписывали чужую статистику, в «гриппозной игре» нет подвига, а в финале-92 он все портил

Кендалл Дженнер, жена Леброна и девушка Таунса в прозрачном платье – рейтинг самых успешных подруг игроков НБА

Скотти Пиппен утверждает, что Фил Джексон – расист. Ему больше не верят и обвиняют в старческой меркантильности