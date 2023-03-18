Демар Дерозан и Зак Лавин набрали на двоих 88 очков в матче с «Миннесотой»

Теги Майкл Джордан Чикаго Миннесота НБА видео Скотти Пиппен Демар Дерозан Зак Лавин Баскетбол

Звездный дуэт «Чикаго» Демар ДерозанЗак Лавин помог команде добиться победы в матче с «Миннесотой» (139:131 ОТ).

Дерозан (49 очков) и Лавин (39) на пару набрали 88 очков.

За 52 минуты Демар реализовал 15 из 25 с игры и 17 из 18 с линии. На его счету также 14 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

Зак провел на площадке 47 минут: 15 из 25 с игры, 4 подбора, 5 передач.

Единственный дуэт в истории «Буллс», представители которого набирали по 39 и более очков в одном матче – Майкл Джордан (44) и Скотти Пиппен (40) 18 февраля 1996 года в матче с «Индианой».

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3 комментария

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Александр Горлов
Ответ Араик Оганесян
у меня с начальником на двоих зарплата 1000000
И твоих там 45%? Вроде норм
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Араик Оганесян
у меня с начальником на двоих зарплата 1000000
0
-2
-2
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Misunderstood
Демар свой первый бросок с игры трехой реализовал) Лавин там хорошие броски создавал) при этом что Демар, что Зак практически всё с айзо набирали)
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+1
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