Звездный дуэт « » – помог команде добиться победы в матче с «Миннесотой» (139:131 ОТ).

Дерозан (49 очков) и Лавин (39) на пару набрали 88 очков.

За 52 минуты Демар реализовал 15 из 25 с игры и 17 из 18 с линии. На его счету также 14 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

Зак провел на площадке 47 минут: 15 из 25 с игры, 4 подбора, 5 передач.

Единственный дуэт в истории «Буллс», представители которого набирали по 39 и более очков в одном матче – Майкл Джордан (44) и Скотти Пиппен (40) 18 февраля 1996 года в матче с «Индианой».

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