Ларса Пиппен: «Скотти побеждал без Майкла, а Майкл не побеждал без Скотти»

Ларса Пиппен сравнила значимость своего бывшего мужа Скотти Пиппена и для .

«Скотти не получал того внимания, которого заслуживал. Я действительно считаю, что в основном это была его команда. Я знаю, что отношусь предвзято, но нужно отдать ему должное. Скотти побеждал без Майкла, а Майкл не побеждал без Скотти», – заявила Пиппен.

Майкл Джордан и 6 раз становились чемпионами (1991-1993, 1996-1998), выступая вместе за «Буллс». C 1993 по 1995 год в карьере Джордана возник перерыв, за это время Пиппен дважды дошел до второго раунда плей-офф с командой.

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