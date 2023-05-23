Эксперт Колин Каухерд: «Энтони Дэвис может решить все проблемы «Далласа»
Известный спортивный эксперт Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» могут обменять центрового Энтони Дэвиса в «Даллас».
«Даллас» был бы рад Энтони Дэвису. Он может решить все их проблемы. Он даст им второго скорера. Лука Дончич дает 70 матчей и постоянную энергию. Энтони набирает по 23 очка и обеспечивает защиту кольца.
«Лейкерс» все еще считают, что Леброн Джеймс по-особому относится к Кайри Ирвингу. Я думаю, что в следующем месяце вы услышите о переговорах между «Лейкерс» и «Мэверикс», – сказал Каухерд.
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Как можно было так перевести)
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