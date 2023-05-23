Эксперт Колин Каухерд: «Энтони Дэвис может решить все проблемы «Далласа»

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Лука Дончич Колин Каухерд Баскетбол

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд считает, что «Лейкерс» могут обменять центрового Энтони Дэвиса в «Даллас».

«Даллас» был бы рад Энтони Дэвису. Он может решить все их проблемы. Он даст им второго скорера. Лука Дончич дает 70 матчей и постоянную энергию. Энтони набирает по 23 очка и обеспечивает защиту кольца.

«Лейкерс» все еще считают, что Леброн Джеймс по-особому относится к Кайри Ирвингу. Я думаю, что в следующем месяце вы услышите о переговорах между «Лейкерс» и «Мэверикс», – сказал Каухерд.

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10 комментариев

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Anastasiia Khvorostova
"Леброн Джеймс питает слабость к Кайри Ирвингу"?
Как можно было так перевести)
Похоже что в следующем сезоне в тренажёрном (GYM) зал(д)е Лейкерс организовывается старая (gachi) тусов_очка
+15
-4
+11
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ДИКАНЬ
Уже пару лет ни Ирвинг, ни Дэвис всех проблем не решают. Ни даже Леброн, к сожалению, тоже. Потому что проблема всех команд - это Йокич))
+8
-3
+5
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fbd
Ответ ДИКАНЬ
Уже пару лет ни Ирвинг, ни Дэвис всех проблем не решают. Ни даже Леброн, к сожалению, тоже. Потому что проблема всех команд - это Йокич))
И много Йокич за последние пару лет проблем создал?
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MrFrost
Это нереально.
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Илья Купол
Вряд ли сын йокича способен на такое
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Jerry Rodrogha
Каухерд как всегда
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kiper88
Энтони Дэвис может решить все проблемы, но только по нечётным матчам
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