Журналист The Athletic Тим Кэто: «У «Далласа» нет причин помогать «Лейкерс» в приобретении Кайри Ирвинга»

Теги Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Остин Ривз Баскетбол

Журналист The Athletic Тим Кэто объяснил, почему «Даллас» не заинтересован в сотрудничестве с «Лейкерс» по поводу перехода Кайри Ирвинга.

«Если только «Лейкерс» каким-то образом не предоставят Остина Ривза в качестве ответного предложения по системе сайн-н-трейд или не решат обменять Энтони Дэвиса – а они этого не сделают – у «Далласа» нет причин помогать «озерникам». Особенно если утешительным призом станет Д’Анджело Расселл.

«Маверикс» должны просто прямо сказать Ирвингу, какой контракт они хотели бы ему предложить, и хотя он, конечно, имеет право уйти, они не планируют помогать какой-либо другой команде в его приобретении. У них самое привлекательное предложение для Кайри», – пишет журналист.

Ирвинг этим летом становится свободным агентом. Ожидается, что он получит 210 млн на 4 года от «Далласа».

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1 комментарий

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пердак
Контракт пердулона и Ирвинга могут убить франшизу на лет 5
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