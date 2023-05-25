Шэмс Чарания: «Кайри Ирвинг и Фред Ванвлит должны быть во главе списка «Лейкерс» в это межсезонье»
По мнению инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, разыгрывающие Кайри Ирвинг («Даллас») и Фред Ванвлит («Торонто») будут главными целями «Лейкерс» этим летом.
«Лейкерс» должны будут выстроить команду вокруг Леброна Джеймса в это межсезонье. Они должны будут приобрести разыгрывающего. Д’Анджело Расселл оказался на скамейке в последнем матче сезона. Что они будут делать? Я думаю, что они будут активно искать игрока на эту позицию.
Я думаю, что Кайри Ирвинг и Фред Ванвлит должны быть во главе списка. На месте «Лейкерс» я бы рассматривал именно этих двух игроков», – сказал Чарания.
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