Кайри Ирвинг – болельщикам: «Пожалуйста, перестаньте обращать внимание на слухи»

Разыгрывающий « » во время прямой трансляции в соцсети призвал болельщиков не верить слухам.

«Я свободный агент этим летом, но не спешу принимать решение.

Что касается слухов вокруг моего имени от всех этих телевизионных персон, которые смешивают спорт и политику... Когда они говорят от моего имени о командах, в которые я могу перейти, прошу вас, пожалуйста, перестаньте обращать на это внимание», – сказал Ирвинг.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Ирвинга в « ».

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?