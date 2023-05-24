Кайри Ирвинг – болельщикам: «Пожалуйста, перестаньте обращать внимание на слухи»

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время прямой трансляции в соцсети призвал болельщиков не верить слухам.

«Я свободный агент этим летом, но не спешу принимать решение.

Что касается слухов вокруг моего имени от всех этих телевизионных персон, которые смешивают спорт и политику... Когда они говорят от моего имени о командах, в которые я могу перейти, прошу вас, пожалуйста, перестаньте обращать на это внимание», – сказал Ирвинг.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Ирвинга в «Лейкерс».

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БУГАЙ
типа даллас бай-бай?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Ответ БУГАЙ
типа даллас бай-бай?
типа не слушай слухи
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ymuller
да, спорт и политику смешивать не надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy 72
Ответ Birdman NBA
Какая карма? намеренно слили 1 матч, когда попадание в пи перестало зависить только от результата команды.
Там не один матч был намеренно слит. Последний просто в открытую отдали, причём буллс победа была не особенно и нужна, и Далласу пришлось всовывать ее в руки Чикаго с полным бесстыдством.
Ну и не забываем, что нечестно полученый пик был украден у другого клуба, у Никс, а не просто получен из воздуха. Вот за это и Карма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий