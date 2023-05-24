Кайри Ирвинг – болельщикам: «Пожалуйста, перестаньте обращать внимание на слухи»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время прямой трансляции в соцсети призвал болельщиков не верить слухам.
«Я свободный агент этим летом, но не спешу принимать решение.
Что касается слухов вокруг моего имени от всех этих телевизионных персон, которые смешивают спорт и политику... Когда они говорят от моего имени о командах, в которые я могу перейти, прошу вас, пожалуйста, перестаньте обращать на это внимание», – сказал Ирвинг.
Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе Ирвинга в «Лейкерс».
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Ну и не забываем, что нечестно полученый пик был украден у другого клуба, у Никс, а не просто получен из воздуха. Вот за это и Карма.