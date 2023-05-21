Брюс Браун показал скамейке «Лейкерс» «лед в венах» после точного 3-очкового

Защитник « » использовал фирменное празднование « » против них самих во время третьего матча серии (3-0).

Реализовав 3-очковый из угла площадки за 7:00 до конца встречи, Браун повернулся к скамейке «озерников» и показал «лед в венах» – широко используемое игроками «Лейкерс» празднование.

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