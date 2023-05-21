Брюс Браун показал скамейке «Лейкерс» «лед в венах» после точного 3-очкового

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Брюс Браун Баскетбол

Защитник «Денвера» Брюс Браун использовал фирменное празднование «Лейкерс» против них самих во время третьего матча серии (3-0).

Реализовав 3-очковый из угла площадки за 7:00 до конца встречи, Браун повернулся к скамейке «озерников» и показал «лед в венах» – широко используемое игроками «Лейкерс» празднование.

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6 комментариев

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semavolley
Красавчик))
+20
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+17
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ЮАГ
В углу-то он вряд ли чего реализовал. )
Всё-таки "из угла".
+4
-1
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Scrappy_Coco
Знатно лалок потролил🤣
+7
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+2
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Дмитрий Титов
Главное не зазнаваться. Job’s not finished
+2
0
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Misson
Одни пижоны и понторезы собрались. Данкан, Дюмарс и Лэмбир бы такого не одобрили.
+1
0
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BVB82
Особо понравилось, как сегодня этот же жест показал Шредер, сразу же после того, как попал первый раз за весь матч с игры.

Что он, что ДиЛо "великолепны" просто.
Кого не поставь, команде только хуже.
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