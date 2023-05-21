Брюс Браун показал скамейке «Лейкерс» «лед в венах» после точного 3-очкового
Защитник «Денвера» Брюс Браун использовал фирменное празднование «Лейкерс» против них самих во время третьего матча серии (3-0).
Реализовав 3-очковый из угла площадки за 7:00 до конца встречи, Браун повернулся к скамейке «озерников» и показал «лед в венах» – широко используемое игроками «Лейкерс» празднование.
Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣
Всё-таки "из угла".
Что он, что ДиЛо "великолепны" просто.
Кого не поставь, команде только хуже.