Дарвин Хэм: «Брюс Браун – ключевой игрок для «Наггетс»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Брюс Браун Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм накануне 1-го матча финала Западной конференции против «Денвера» выделил в составе соперника форварда Брюса Брауна.

«Джамал Мюррэй играет на очень высоком уровне. Очевидно, Джокер играет на высоком уровне.

Все их игроки второго плана очень способны. Майкл Портер, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Джефф Грин, Брюс Браун, который, как я думаю, является для них ключевым игроком, учитывая его навыки и универсальность», – сказал Хэм.

«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья

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1 комментарий

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Archer_Great
Имхо, многое в серии будет зависеть от Гордона как основного опекуна Брона. Не думаю, что на деда кинут второго деда Грина, поэтому основная обязанность по опеке Джеймса ляжет именно на Аарона, так что я бы обозначил его ключевым фактором
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