Дарвин Хэм: «Брюс Браун – ключевой игрок для «Наггетс»

Главный тренер «Лейкерс» накануне 1-го матча финала Западной конференции против « » выделил в составе соперника форварда .

«Джамал Мюррэй играет на очень высоком уровне. Очевидно, Джокер играет на высоком уровне.

Все их игроки второго плана очень способны. Майкл Портер, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Джефф Грин, Брюс Браун, который, как я думаю, является для них ключевым игроком, учитывая его навыки и универсальность», – сказал Хэм.

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