Брюс Браун: «В раздевалке «Нетс» правильное настроение после дедлайна»

Защитник рассказал об изменениях, которые произошли в команде после дедлайна.

«Нетс» на прошлой неделе обменяли в «Сиксерс».

«Очень здорово прервать эту серию поражений. Когда мы были в Майами, то провели небольшое объединяющее командное мероприятие, после которого настрой стал другим. Это можно было почувствовать, понять по раздевалке. Мы знаем, что будем в этой команде. Было полезно получше узнать друг друга на том мероприятии. И сегодня мы одержали важную победу.

В раздевалке «Нетс» сейчас правильное настроение. Не знаю, что это, но после дедлайна все изменилось. Все относятся друг к другу с симпатией. Все здорово», – заявил Браун.

В понедельник «Бруклин» прервал серию из 11 поражений, обыграв «Сакраменто» со счетом 109:85.

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