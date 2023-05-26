Оливье-Максенс Проспер примет участие в драфте НБА. Баскетболист значительно поднялся в рейтинге после драфт-комбайна
Форвард университета Маркетт Оливье-Максенс Проспер принял решение участвовать в драфте НБА 2023, передает ESPN.
«После разговора с семьей, агентами и оценивания мнений со стороны, которые я получил после драфт-комбайна и открытой тренировки, я решил оставить свое имя в списке.
Команды говорят, что я их очень заинтриговал, они оценили мои навыки и способность влиять на игру на обеих сторонах площадки. Я готов сделать этот большой шаг и начать действовать», – заявил форвард.
ESPN cообщает, что баскетболист отлично проявил себя на драфт-комбайне в Чикаго и «поднялся в глазах команд НБА из малоперспективного игрока до кандидата на выбор в первом раунде». Он отметился 21 очком и 7 подборами во время двусторонней игры.
В 36 матчах за университет в прошлом сезоне он набирал в среднем 12,5 очка, реализуя 51,2% с игры и 33,9% из-за дуги.
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