Мэджик Джонсон: «Надеюсь, Роб Пелинка четко проведет межсезонье»
Легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» от «Денвера» (0-4) в финале Западной конференции.
«Болельщики «Лейкерс», теперь мы знаем несколько вещей. У нас есть правильный тренер в лице Дарвина Хэма, две суперзвезды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, а также восходящие звезды Остин Ривз и Руи Хатимура. Надеюсь, Роб Пелинка четко проведет межсезонье и усилит команду после этого выступления в плей-офф.
Поздравления Николе Йокичу с выходом в финал и обновлением рекорда Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов за розыгрыш плей-офф», – написал Джонсон в соцсетях.
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