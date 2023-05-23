Легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение « » от « » (0-4) в финале Западной конференции.

«Болельщики «Лейкерс», теперь мы знаем несколько вещей. У нас есть правильный тренер в лице Дарвина Хэма, две суперзвезды и Энтони Дэвис, а также восходящие звезды и . Надеюсь, Роб Пелинка четко проведет межсезонье и усилит команду после этого выступления в плей-офф.

Поздравления Николе Йокичу с выходом в финал и обновлением рекорда Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов за розыгрыш плей-офф», – написал Джонсон в соцсетях.

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