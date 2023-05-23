Мэджик Джонсон: «Надеюсь, Роб Пелинка четко проведет межсезонье»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Роб Пелинка Никола Йокич Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон отреагировал на поражение «Лейкерс» от «Денвера» (0-4) в финале Западной конференции.

«Болельщики «Лейкерс», теперь мы знаем несколько вещей. У нас есть правильный тренер в лице Дарвина Хэма, две суперзвезды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, а также восходящие звезды Остин Ривз и Руи Хатимура. Надеюсь, Роб Пелинка четко проведет межсезонье и усилит команду после этого выступления в плей-офф.

Поздравления Николе Йокичу с выходом в финал и обновлением рекорда Уилта Чемберлена по количеству трипл-даблов за розыгрыш плей-офф», – написал Джонсон в соцсетях.

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12 комментариев

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Mr.BadGuy
Скорее у нас есть две заходящие звезды, два полезных ролевика, и набор парней с которым непонятно, что делать.
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fhneh
Рассела на выход, Ривзу 80 на 4, Хачимуре 50 на 3, Шредеру 20 на 2.
+6
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Алексей Иванов
"У нас есть правильный тренер в лице Дарвина Хэма". Правильный тренер, который к 4й игре понял, что Рассел в старте, бабки на ветер. Правильный тренер, который почему то ко 2.5 четверти, имеет 6/8 тайм аутов, когда его команда летит в четверти 15+ очков.
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Bunyod Turgunov
Ответ fhneh
Рассела на выход, Ривзу 80 на 4, Хачимуре 50 на 3, Шредеру 20 на 2.
Шредер когда получит 20 на 2 года наверно рыдать будет
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Insamo217
Тут интересно другое, Дэвис со времен постчемпионского сезона всё говорил, что когда Лейкерс здоровы, то они лучшая команда в лиге и которым всё равно с кем играть. Но два сезона они как раз здоровы и не были, и это по сути было единственной причиной по мнению Девиса почему Лейкерс не чемпионы. В этом же плейофф мы видим, что все лидеры здоровы, травмированных нет. И их просто выносит всухую команда которая просто лучше играет. Поэтому тут не так всё просто с межсезоньем
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noke
Он предполагает, что Хачимура будет в команде после этого межсезонья?
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Амбидекстер Сцевола
Может и проведёт. Если Леброн и правда закончит карьеру (ген.менеджера, не игрока)
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N-6 AlexanderX
Чтобы четко провести межсезонье, нужно к Сидрипити(1). Бизли и скорее всего к Хатимуре подключать и Дэвиса. Пока хоть есть какой нибудь шанс. Но Пеленка не пойдет на это, потому что Леба на одной ноге либо на пенсию, либо в другую команду. Если за Ирвинга четверых отдадут, сие действо будет тоже бессмысленным. Скорее всего незначительное дополнение к суповому набору, надеюсь я ошибаюсь.
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Misha_Sapunov
Ответ fhneh
Рассела на выход, Ривзу 80 на 4, Хачимуре 50 на 3, Шредеру 20 на 2.
ривс лох по-вашему?)
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fhneh
Ответ Misha_Sapunov
ривс лох по-вашему?)
80 на 4 отличный контракт для вчерашнего ролевика. Уверен, условный Сакраменто предложит ему больше. Но ЛАЛ это же не только про баскетбол. Вполне может и согласиться.
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Misha_Sapunov
Ответ fhneh
80 на 4 отличный контракт для вчерашнего ролевика. Уверен, условный Сакраменто предложит ему больше. Но ЛАЛ это же не только про баскетбол. Вполне может и согласиться.
какой же ролевик, если в финале конференции набирал 23 эффективных очка за игру. он видит Пула и другие контракты. ему точно дадут 100+. те же САС под вембу его с удовольствием возьмут.
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TurboMen
Ответ Insamo217
Тут интересно другое, Дэвис со времен постчемпионского сезона всё говорил, что когда Лейкерс здоровы, то они лучшая команда в лиге и которым всё равно с кем играть. Но два сезона они как раз здоровы и не были, и это по сути было единственной причиной по мнению Девиса почему Лейкерс не чемпионы. В этом же плейофф мы видим, что все лидеры здоровы, травмированных нет. И их просто выносит всухую команда которая просто лучше играет. Поэтому тут не так всё просто с межсезоньем
они так и не наиграли стартовую пятёрку, меняли до последнего матча ПО. Денвер таким составом сколько уже играет?
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