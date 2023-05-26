Бэм Адебайо и Джейсон Тейтум – в Топ-5 моментов 5-го матча «Бостон» – «Майами»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джейсон Тейтум Бэм Адебайо Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов пятого матча финала Восточной конференции «Бостон» – «Майами».

Топ-5 возглавили Бэм АдебайоМайами») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

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