Бэм Адебайо и Джейсон Тейтум – в Топ-5 моментов 5-го матча «Бостон» – «Майами»
НБА представила подборку лучших моментов пятого матча финала Восточной конференции «Бостон» – «Майами».
Топ-5 возглавили Бэм Адебайо («Майами») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
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