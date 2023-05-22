Центровой « » рассказал о том, что перестал общаться со своим другом из « » во время серии между командами.

«Черт, нет, я не разговариваю с Тейтумом во время финала конференции.

Ну нет, конечно, нет. Даже на площадке. Он в зеленой майке, я в красной», – заявил Бэм.

«Хит» ведут в решающем противостоянии Востока со счетом 3-0.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2