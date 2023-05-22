Бэм Адебайо: «Не разговариваю с Тейтумом во время финала конференции. Даже на площадке»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал о том, что перестал общаться со своим другом Джейсоном Тейтумом из «Бостона» во время серии между командами.
«Черт, нет, я не разговариваю с Тейтумом во время финала конференции.
Ну нет, конечно, нет. Даже на площадке. Он в зеленой майке, я в красной», – заявил Бэм.
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У Майами же железная дисциплина, и абсолютно убийственное хладнокровие и отношение к соперникам. Никаких братюнь, никаких кулачков, весёлых разговорчиков и приколов, только битва
Вероятно Тейтум тоже может заявить: "Я не разговариваю с Адебайо". Выходит у Бостона железная дисциплина?