Бэм Адебайо: «Не разговариваю с Тейтумом во время финала конференции. Даже на площадке»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо рассказал о том, что перестал общаться со своим другом Джейсоном Тейтумом из «Бостона» во время серии между командами.

«Черт, нет, я не разговариваю с Тейтумом во время финала конференции.

Ну нет, конечно, нет. Даже на площадке. Он в зеленой майке, я в красной», – заявил Бэм.

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8 комментариев

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Максим Тарасов
Вот оно! Уже не раз говорили, что это лига братков, все там мило болтают во время матчей, после матчей обнимаются.

У Майами же железная дисциплина, и абсолютно убийственное хладнокровие и отношение к соперникам. Никаких братюнь, никаких кулачков, весёлых разговорчиков и приколов, только битва
+31
-3
+28
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Hobotok
Ответ Максим Тарасов
Вот оно! Уже не раз говорили, что это лига братков, все там мило болтают во время матчей, после матчей обнимаются. У Майами же железная дисциплина, и абсолютно убийственное хладнокровие и отношение к соперникам. Никаких братюнь, никаких кулачков, весёлых разговорчиков и приколов, только битва
т.е. Тейтус с ним говорит, а он не отвечает?
Вероятно Тейтум тоже может заявить: "Я не разговариваю с Адебайо". Выходит у Бостона железная дисциплина?
+7
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+7
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Алексей Никишин
Ответ Hobotok
т.е. Тейтус с ним говорит, а он не отвечает? Вероятно Тейтум тоже может заявить: "Я не разговариваю с Адебайо". Выходит у Бостона железная дисциплина?
Нет, железная дисциплина только у Майами. Остальные, естественно, разговаривают, обнимаются, шутят и веселятся на площадке и за её пределами.
+6
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pele_kan
и это правильно
+4
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Anar Kaji
При том, что они лучшие друзья
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leon01
бэм...удивил,лаури тоже...робинсон в порядке..нирро не хватает....цыганёнок в огне...будет заруба
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AEZAKMI228
Ответ Jazzzz
Так это Тейтум с ним не разговаривает) «Майами, железная дисциплина…» Мифы ##### (блин) про Спо и молнии из жопы как у Зевса еще придумай😆 Будто одна Майами такая в ПО
завидуете?
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