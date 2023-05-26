Джейлен Браун: «После третьего матча сказали друг другу, что не можем вот так проиграть эту серию»

Форвард « » объяснил механизм преображения команды в двух последних матчах серии с « » после 0-3 со старта серии.

«Селтикс» после этого одержали две победы – 116:99 и 110:97.

«Не случилось чего-то особенного. Мы оказались в сложном положении, но сохранили единство и взаимопонимание. Команда заострила внимание на вещах, в которых у нас что-то не получалось, все стали более ответственно подходить к делу, подстегивая друг друга.

После третьего матча мы посмотрели друг другу в глаза и сказали, что не можем вот так проиграть эту серию. Мы должны достойно представлять эту организацию, самих себя и свои семьи. Мы играли не лучшим образом и исправили это. Все началось в четвертой встрече, в пятой мы продолжили начатое. Надеюсь, получится и в шестой», – сказал Браун.

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