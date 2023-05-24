Джейлен Браун: «Хотим вернуться в Майами»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун рассказал о настрое команды после первой победы в серии с «Майами» (116:99, 1-3).

Перед игрой Браун сказал, что «соперник может пожалеть, если позволит нам победить сегодня».

«Хотим вернуться в Майами. Если у нас это получится, то я буду уверен в нашей команде и высоко оценивал бы ее шансы.

Следующий матч очень важен. Это будет интересно. Нам нужно подготовиться», – заявил Браун.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Никишин
Ответ Swhat
Бостон показал что умеет держать удар. Все по-прежнему зависит от Бостона. Уровень их ростера на голову выше Маями.
К сожалению шансов прям мало. Держать удар нужно было во второй или третьей игре. Но увы.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Бостон показал что умеет держать удар.
Все по-прежнему зависит от Бостона. Уровень их ростера на голову выше Маями.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skyhitbI4
Возвращайтесь в Майами с удочками. Там говорят отличная рыбалка.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Gurin
На рыбалке вернетесь , как раз на финал попадете , посмотрите
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TryHarden13
Ответ Swhat
Бостон показал что умеет держать удар. Все по-прежнему зависит от Бостона. Уровень их ростера на голову выше Маями.
Ну вот как бы не было такого впечатления, уж извини.
Ровная игра до середины 3тьей, потом Хит чето прям расслабились.
Я когда начал смотреть, подумал, они че вообще не собираются Бостон отпускать, не может быть Джимми настолько жестким...? А в третьей все на свои места встало.
Не хочу полемики, просто по игре, я не сказал бы, что это заслуга Бостона, больше расслабон Хит.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heyarager
Пахнет историей…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
"Я в Ватикан, домой, хочу,
Я так давно, не видел Папу!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liliput1
Так как весь Канкун уже раскуплен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DENBO
Ни одна команда не отыгрывалась с 0-3, но очень бы хотелось, Джейлен. Сегодня все было прям очень хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ TryHarden13
Ну вот как бы не было такого впечатления, уж извини. Ровная игра до середины 3тьей, потом Хит чето прям расслабились. Я когда начал смотреть, подумал, они че вообще не собираются Бостон отпускать, не может быть Джимми настолько жестким...? А в третьей все на свои места встало. Не хочу полемики, просто по игре, я не сказал бы, что это заслуга Бостона, больше расслабон Хит.
У Хит ? Расслабон ? Во главе с трушным самцом Батлером ? Противоречит и культуре данной франшизы, да и логике тоже. Просто попытка оправдать поражение, мол не очень то и надо было... ха, ну ну
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TryHarden13
Ответ scorp19
У Хит ? Расслабон ? Во главе с трушным самцом Батлером ? Противоречит и культуре данной франшизы, да и логике тоже. Просто попытка оправдать поражение, мол не очень то и надо было... ха, ну ну
Ну по игре именно такое впечатление сложилось.
Но у тебя, похоже, что-то личное, какое-то особое отношение к Батлеру...видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий