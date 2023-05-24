Форвард « » рассказал о настрое команды после первой победы в серии с « » (116:99, 1-3).

Перед игрой Браун сказал, что «соперник может пожалеть, если позволит нам победить сегодня».

«Хотим вернуться в Майами. Если у нас это получится, то я буду уверен в нашей команде и высоко оценивал бы ее шансы.

Следующий матч очень важен. Это будет интересно. Нам нужно подготовиться», – заявил Браун.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов