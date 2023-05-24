Джейлен Браун: «Хотим вернуться в Майами»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун рассказал о настрое команды после первой победы в серии с «Майами» (116:99, 1-3).
Перед игрой Браун сказал, что «соперник может пожалеть, если позволит нам победить сегодня».
«Хотим вернуться в Майами. Если у нас это получится, то я буду уверен в нашей команде и высоко оценивал бы ее шансы.
Следующий матч очень важен. Это будет интересно. Нам нужно подготовиться», – заявил Браун.
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Все по-прежнему зависит от Бостона. Уровень их ростера на голову выше Маями.
Ровная игра до середины 3тьей, потом Хит чето прям расслабились.
Я когда начал смотреть, подумал, они че вообще не собираются Бостон отпускать, не может быть Джимми настолько жестким...? А в третьей все на свои места встало.
Не хочу полемики, просто по игре, я не сказал бы, что это заслуга Бостона, больше расслабон Хит.
Я так давно, не видел Папу!"
Но у тебя, похоже, что-то личное, какое-то особое отношение к Батлеру...видимо