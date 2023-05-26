Джейлен Браун: «Майами» может пожалеть, если даст нам выиграть еще один матч»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун рассказал о настрое команды после второй победы в серии с «Майами» (110:97, 2-3).

Перед четвертой игрой противостояния, когда «Селтикс» уступали 0-3, Браун сказал, что «соперник может пожалеть, если позволит нам победить сегодня».

Эти слова стали девизом бостонской команды в финале Востока.

«Они дали нам выиграть два матча. «Майами» может пожалеть, если даст нам выиграть еще один раз», – заявил Браун.

В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).

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7 комментариев

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Чубака из половины Шака
Уверен, Майами уже не в восторге.
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Даниил Конин
Ой, началось. Лучше молчите и работайте на площадке, как сегодня.
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DENBO
Четыре человека с 20+ очков у "Бостона" сегодня! С такой самоотдачей можно рассчитывать и на победу в Майами. А там и чем черт не шутит... 1-150. Верим)
+7
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Матвей Дойников
Ответ Валерий Королёв
Лишь бы ты не пожалел, что разговорился раньше времени. Что с ними со всеми не так? Вот, есть Йокич, который делом доказывает, что молчание - золото, и делает свое дело. А эти братишки пытаются друг друга перекудахтать по поводу и без
Ты тоже хрюкаешь раньше времени, боцтон выиграет и ты будешь выглядеть глупо, так что сперва задай себе этот вопрос
+2
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Валерий Королёв
Лишь бы ты не пожалел, что разговорился раньше времени. Что с ними со всеми не так?
Вот, есть Йокич, который делом доказывает, что молчание - золото, и делает свое дело. А эти братишки пытаются друг друга перекудахтать по поводу и без
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Рафик Джафаров
Если Бостон возьмёт 6 матч, то психологически перед 7 матчем будут намного сильнее
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Nikita Shevchenko
Лучший вариант - скромнее высказываться, мол, пока все мысли о победе в следующем матче. Меньше понтов, больше дела.
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