Форвард « » рассказал о настрое команды после второй победы в серии с « » (110:97, 2-3).

Перед четвертой игрой противостояния, когда «Селтикс» уступали 0-3, Браун сказал, что «соперник может пожалеть, если позволит нам победить сегодня».

Эти слова стали девизом бостонской команды в финале Востока.

«Они дали нам выиграть два матча. «Майами» может пожалеть, если даст нам выиграть еще один раз», – заявил Браун.

В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).

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