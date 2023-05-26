Джейлен Браун: «Майами» может пожалеть, если даст нам выиграть еще один матч»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун рассказал о настрое команды после второй победы в серии с «Майами» (110:97, 2-3).
Перед четвертой игрой противостояния, когда «Селтикс» уступали 0-3, Браун сказал, что «соперник может пожалеть, если позволит нам победить сегодня».
Эти слова стали девизом бостонской команды в финале Востока.
«Они дали нам выиграть два матча. «Майами» может пожалеть, если даст нам выиграть еще один раз», – заявил Браун.
В НБА еще никому не удавалось отыграться с 0-3 в серии плей-офф (0-150 за всю историю).
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