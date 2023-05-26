Лидер « » допустил досадную ошибку во время пятого матча с « » (110:97, 2-3).

В четвертой четверти Тейтум неудачно исполнил передачу из-за спины на , когда у «Селтикс» появилась возможность организовать быстрый отрыв.

На счету Тейтума 21 очко, 8 подборов, 11 передач и 4 потери.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»