Джейсон Тейтум неудачно исполнил передачу из-за спины на Брауна
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум допустил досадную ошибку во время пятого матча с «Майами» (110:97, 2-3).
В четвертой четверти Тейтум неудачно исполнил передачу из-за спины на Брауна, когда у «Селтикс» появилась возможность организовать быстрый отрыв.
На счету Тейтума 21 очко, 8 подборов, 11 передач и 4 потери.
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