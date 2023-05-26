Джейсон Тейтум неудачно исполнил передачу из-за спины на Брауна

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум допустил досадную ошибку во время пятого матча с «Майами» (110:97, 2-3).

В четвертой четверти Тейтум неудачно исполнил передачу из-за спины на Брауна, когда у «Селтикс» появилась возможность организовать быстрый отрыв.

На счету Тейтума 21 очко, 8 подборов, 11 передач и 4 потери.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий