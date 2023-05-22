Джейлен Браун сделал больше потерь, чем передач в серии против «Майами»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун проводит неудачную финальную серию Восточной конференции.

«Cелтикс» уступили в 3-х матчах кряду.

Баскетболист набрал 22, 16 и 12 очков в этих встречах.

Он реализует лишь 37,7% бросков с игры (23 из 61), 10% – из-за дуги (2 из 20).

Браун не сделал ни одного перехвата или блок-шота. Он также совершил 11 потерь, сделав лишь 10 результативных передач. Показатель «+/-» – «-46».

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10 комментариев

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Utakagame
18.05 - Джейлен Браун: «Мы вышли слишком расслабленными»

22.05 - Джейлен Браун: «Мы просто опозорились»

24.05 - Джейлен Браун: «Мы - г@вно»
+32
0
+32
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timson
Ответ Utakagame
18.05 - Джейлен Браун: «Мы вышли слишком расслабленными» 22.05 - Джейлен Браун: «Мы просто опозорились» 24.05 - Джейлен Браун: «Мы - г@вно»
26.05 - Браун договорился о супермаксимально продлении с Бостоном
+26
0
+26
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F!L
Джимбо питается душами своих соперников
+24
-1
+23
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Канонир35
И этот человек рассуждает о максималке?🤦‍♀️🎾🤷‍♂️ Перефразируя старика Паниковского: "Он и на текущий не заработал!"🤩😂🤣💯
+4
-1
+3
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Ann Tretiakova
Та ему некогда в баскет играть ) Подумаешь тут какой то финал конференции ..ему нет дела до этого...Он занят мыслями важнее ...ему ж все еще нужно понять кто лучший игрок этой команды )))))

вот как только поймет ,так сразу играть начнет )))
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RayRay
Идёт в проход и потеря . И вместо того , чтобы нести свою задницу в защиту, начинает , как свой корешок размахивать руками и жалобно смотреть на судью. Нет стержня у команды. И лидера нет.
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Боря Flar
Фееричная статистика у него....
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Drinkinss
супермакс этому господину!
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mqh9pzrxgf
Ответ timson
26.05 - Браун договорился о супермаксимально продлении с Бостоном
К счастью он не сможет продлить контракт на таких условиях раньше следующего лета
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