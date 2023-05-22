Джейлен Браун сделал больше потерь, чем передач в серии против «Майами»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун проводит неудачную финальную серию Восточной конференции.
«Cелтикс» уступили в 3-х матчах кряду.
Баскетболист набрал 22, 16 и 12 очков в этих встречах.
Он реализует лишь 37,7% бросков с игры (23 из 61), 10% – из-за дуги (2 из 20).
Браун не сделал ни одного перехвата или блок-шота. Он также совершил 11 потерь, сделав лишь 10 результативных передач. Показатель «+/-» – «-46».
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вот как только поймет ,так сразу играть начнет )))