Малкольм Брогдон играет с частичным разрывом сухожилия в локте бросковой руки

Защитник « » играет в серии с « » (1-3) через травму.

Как сообщает журналист The Athletic Джаред Уэйс, Брогдон играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре серии против «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.

По словам Уэйса, в полуфинале Восточной конференции против «Филадельфии» Брогдон испытывал боль в локте, а МРТ после первой игры против «Хит» подтвердила, что травма усугубилась.

В последних двух матчах Брогдон набрал всего 2 очка. У него 1 попадание из 11 бросков с игры.

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