Малкольм Брогдон играет с частичным разрывом сухожилия в локте бросковой руки

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Малкольм Брогдон Баскетбол

Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон играет в серии с «Майами» (1-3) через травму.

Как сообщает журналист The Athletic Джаред Уэйс, Брогдон играет с частично разорванным сухожилием, выходящим из правого локтя и ведущим в предплечье. Он получил повреждение в первой игре серии против «Хит», когда оборонялся против Кевина Лава.

По словам Уэйса, в полуфинале Восточной конференции против «Филадельфии» Брогдон испытывал боль в локте, а МРТ после первой игры против «Хит» подтвердила, что травма усугубилась.

В последних двух матчах Брогдон набрал всего 2 очка. У него 1 попадание из 11 бросков с игры.

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2 комментария

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Jazzzz
Это все объясняет
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-1
+1
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Nikolay
А Джейлен Браун? Трехи и штрафные кошмарно.
+1
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