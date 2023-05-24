Гэйб Винсент может пропустить 5-й матч из-за растяжения связки

Участие разыгрывающего «Майами» в 5-м матче финала Восточной конференции против « » (3-1) находится под вопросом из-за растяжения связки левого голеностопного сустава.

Винсент получил повреждение во время 4-го матча серии, в котором «Хит» уступил «Селтикс» со счетом 99:116.

В 3-м матче Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.

5-й матч пройдет в Бостоне в четверг, 25 мая.

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую