Гэйб Винсент может пропустить 5-й матч из-за растяжения связки

Теги травмы Бостон Майами НБА НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

Участие разыгрывающего «Майами» Гэйба Винсента в 5-м матче финала Восточной конференции против «Бостона» (3-1) находится под вопросом из-за растяжения связки левого голеностопного сустава.

Винсент получил повреждение во время 4-го матча серии, в котором «Хит» уступил «Селтикс» со счетом 99:116.

В 3-м матче Винсент установил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.

5-й матч пройдет в Бостоне в четверг, 25 мая.

«Бостон» избежал позора – серия против «Майами» не закончится всухую

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3 комментария

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rusty13
Тревожный звоночек( хотя может и в заблуд вводят
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skreamer
Деза! Опять появится и начнёт совать с аномальным процентом.
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Лиллард унижатель!
Щас Спо с лавки поднимет еще одного ноунейма который 30-ик наберет.
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